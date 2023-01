Colo Colo se prepara con todo durante esta semana para lo que será su estreno ya en esta temporada 2023, en la que los dirigidos por Gustavo Quinteros harán su parada en lo que es su primer desafío en este año, tratándose de la Supercopa, en la que se enfrentarán ante Magallanes.

El nuevo portero del ‘Cacique’, Fernando de Paul conversó con ESPN y dejó las sensaciones de lo que han sido sus semanas de trabajos con Colo Colo desde su llegada, en la que explicó que tiene un poco de ventaja tras haberse integrado desde antes a trabajar con el club.

“Por suerte tuve la posibilidad de incorporarme antes, me sirvió para conocer a los compañeros, cuerpo técnico y todos. La pretemporada está siendo muy buena, estamos trabajando muy duro para lo que viene”, partió señalando De Paul.

Tras lo que fue su paso por la U, el ex portero de Everton de Viña del Mar no quiere dar pauta para las polémicas y señala que siempre estará agradecido por cada equipo que le abrió las puertas dentro de su carrera y que hoy está 100% enfocado en lo que es Colo Colo.

Cortés es el arquero titular en Colo Colo | Foto: Archivo

“La verdad que no, yo sé muy bien lo que se puede hablar y todo, me considero muy profesional, respeto mucho los lugares donde estuve y estoy, soy muy agradecido a mucha gente, la gente que viví el día a día, tengo buena amistad con muchos funcionarios, pero hoy estoy acá, no pienso en otra cosa que no sea Colo Colo”, detalló.

Sobre lo que ha sido su competencia por el arco en Colo Colo, el golero señala que tiene una competencia bastante intensa y sana por el puesto junto a Brayan Cortés, en la que recalca que ambos se ven beneficiados con esta competitividad y también el equipo.

“Nos sirve un montón en la competencia, es muy buena y sana, nosotros pasamos mucho tiempo juntos los arqueros, estamos trabajando muy bien. Yo creo que será muy bueno para los dos y lo principal es que sea bueno para el equipo”, declaró a ESPN.

Finalmente, De Paul fue consultado sobre la posibilidad de poder volver a aparecer en las nóminas de la Selección Chilena, en la que explica que sin duda es un gran objetivo, pero que su principal misión es estar con la mente puesta en lo que puede conseguir con Colo Colo.

“Yo siempre he dicho que primero hay que pensar en hacer las cosas bien en el club que uno está, después lo de la Selección llegará. Hay mucha competencia en el arco, yo ahora la tengo con un arquero de selección como lo es Brayan, ha tenido una buena temporada y se ha ganado un lugar por su buen rendimiento. Por ahí está la decisión de venir acá, de venir a competir con un jugador como él”, cerró.