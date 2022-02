Guarello y la ausencia de Cristián Zavala en Colo Colo vs Huachipato "Uno no entiende por qué Oroz es cambio antes"

Juan Cristóbal Guarello se muestra sorprendido por la ausencia de Cristián Zavala en el partido de Colo Colo ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano por la fecha 4 del Campeonato Nacional 2022. El periodista menciona las características del ex Deportes Melipilla que le podrían haber aportado algo más al Cacique en la derrota en el CAP.

"Uno no entiende por qué Oroz es cambio antes de Zavala ¿Le habrá pasado algo en el entrenamiento? ¿Habrá visto algo Quinteros que no le gustó en el partido contra Audax? Pero Zavala cuando juega desborda, tiene velocidad, remata al arco, bueno no estuvo ni en la banca hoy", comenta en Radio ADN.

El comunicador cree que la ausencia de Zavala antes que Oroz "no tiene mucho sentido, por no decir que no tiene ningún sentido".

Guarello piensa que la caída del equipo albo se ajusta a la realidad del partido: "Mal partido de Colo Colo, nada que hacer, una derrota que no se puede apelar. Si analizamos, contrapesamos, la cantidad de ocasiones de gol de Huachipato y Colo Colo deben ser 5-1 o 5-2, eso es una diferencia importante".

El profesional además ve preocupante el momento de cara a la participación internacional: " "Así este Colo Colo en Copa Libertadores lo va a pasar muy mal ¿Por qué? Porque jugando contra equipos de mitad de la tabla para abajo en el Campeonato Chileno no ha logrado ganar. Colo Colo no gana, imagínate cuando le toque enfrentar a equipos de mitad de la tabla para arriba de Brasil, de Colombia, Argentina o Ecuador, va a ser otra cosa".