Aún quedan tres fechas para el término de la Liga de Primera 2025, pero en Colo Colo ya trabajan en el próximo mercado de fichajes, al igual que Coquimbo Unido que ya consiguió el título.

Ambos clubes están unidos por una situación particular, ya que el futbolista Cristián Zavala tiene contrato vigente con el Cacique, pero está cedido hasta diciembre en el Pirata.

El extremo de 26 años quiere quedarse en el cuadro aurinegro para jugar la Copa Libertadores 2026, luego de haber sido recibido con los brazos abiertos por el entrenador Esteban González desde julio, pues anteriormente había sido cortado en los albos.

Para continuar en la Cuarta Región debe haber un acuerdo entre los clubes, ya que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026 con Colo Colo.

Reunión clave por Cristián Zavala

Por lo mismo, esta semana se reunirá su representante con el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, para ver lo mejor para ambas partes y llegar a un acuerdo.

La primera opción es que Coquimbo Unido pague la mitad de la cláusula por el pase de Zavala, la que está fijada en 400 mil dólares. Esto considerando que el Barbón tiene el 50% de su carta, puesto que se quedó con este porcentaje desde que el jugador salió de Coquimbo hacia Deportes Melipilla en 2021.

Pero la dirigencia coquimbana buscaría llegar a un trato para pagar menos que los 200 mil de la moneda estadounidense. De no ser así, también está sobre la mesa la alternativa de extender el préstamo.

Cabe recordar que Cristián Zavala terminó siendo fundamental en el histórico título de Coquimbo Unido, donde ha aportado con cuatro asistencias en 10 partidos disputados.

Cristián Zavala fue campeón con Colo Colo en 2024 y con Coquimbo Unido este 2025. (Foto: Instagram)

