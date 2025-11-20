En Colo Colo ya empezaron las primeras conversaciones entre la dirigencia, gerencia deportiva y cuerpo técnico para lo que será el próximo mercado de fichajes, luego del cierre de la Liga de Primera 2025.

El Cacique espera estar clasificado a Copa Sudamericana para ir en busca de sus primeros refuerzos para la temporada 2026, donde hay algunos nombres que ya están en las carpetas en el Estadio Monumental.

Por ejemplo, en el campeón Coquimbo Unido hay varios jugadores que despiertan el interés de los tres grandes, como Matías Palavecino o el lateral Francisco Salinas, que acaba de debutar en la Selección Chilena.

Y si bien también han sido vinculados con los albos, lo cierto es que el interés en Macul iría más sobre otro candidato que también fue figura en el histórico título de los Piratas.

Se trata del defensa argentino Bruno Cabrera, quien ha tenido un extraordinario desempeño con los aurinegros, marcando cinco goles y dando una asistencia en 34 partidos.

Bruno Cabrera entra a la carpeta de Colo Colo para el próximo mercado de fichajes. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Su nombre seduce al cuadro popular, que necesita fortalecer la zaga ante las inminentes salidas de Sebastián Vegas y Emiliano Amor, quienes terminan contrato ahora en diciembre.

Y según la información entregada el miércoles por el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports en uno de los programas de aquel canal, Colo Colo ya hizo las primeras consultas por el defensor de Coquimbo Unido.

Si bien hasta ahora no hay nada más allá ni formal, desde el Cacique hicieron saber su interés en poder ofertar y fichar al zaguero argentino.

Cabrera lleva tres temporadas en el Barbón desde que arribó a inicios del 2023 proveniente de Nacional de Paraguay. Su contrato con el equipo de la Cuarta Región está pactado hasta diciembre del 2026 y su pase está avaluado en 700 mil dólares, según Transfermarkt.

