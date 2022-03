La apabullante victoria de Colo Colo sobre Universidad de Chile despejó todas las dudas que había en torno a los albos después de tres partidos sin conocer de victorias. Ahora, el Cacique se volvió a meter en la lucha por el título y está a tan solo tres unidades del puntero, Ñublense.

El estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros, estuvo de invitado en ESPN en donde prácticamente habló de todo, incluido cómo es su relación con Daniel Morón, sobre quien en los últimos días surgieron varios rumores de que renunciaría a su cargo por las diferencias que tenía con ciertas personas y maneras de proceder en Blanco y Negro.

“Coincidimos en todo, casi todo, así que hay cosas que el gerente deportivo y el entrenador propone y el club trata de solucionar. Muchas de esas cosas se solucionan, otras no, porque a lo mejor el presupuesto no alcanza, pero no hay problema en la idea, en la forma, en los objetivos”, aseguró Quinteros de entrada.

Sobre su relación con el ex Campeón de América 1991 con los albos, dijo que “Con Morón está todo bien, él fue de los pocos desde que llegué a Colo Colo, antes de empezar una pretemporada Pavez y Lucero ya estaban desde el principio, Zavala también que se incorporó del fútbol local”.

Bajo esa misma línea, Quinteros no quiso lanzar dardos, pero aseguró que es una situación nueva en la institución: “Eso no pasaba antes, Emiliano Amor vino después de la Supercopa pasada la fecha 10, Martín Rodríguez y Gil llegaron en la fecha 4 o 5, no me acuerdo bien ahora”.

“Daniel es un referente del club, un hombre importante. Ojalá que esté bien, que todo siga para adelante. Hubo comentarios, pero no sé nada de forma directa, pero mi relación con él es la mejor”, concluyó el estratega quien, ahora, deberá enfocarse para el próximo lunes jugar en Calama frente a Deportes Antofagasta.