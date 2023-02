El entrenador de Colo Colo no quedó para nada conforme con el rendimiento de su equipo este domingo en el Estadio Monumental.

Colo Colo cayó por segunda vez en el Campeonato Nacional, pero esta vez fue en un repleto Estadio Monumental ante Coquimbo Unido, que superó al Cacique por 3-2. Los Piratas supieron dar los goles en un primer tiempo para el olvido de los Albos.

Benjamín Chandía, Javier Parraguez y Rodrigo Holgado convirtieron los tantos para los dirigidos por Fernando Díaz, mientras que en el primer tiempo descontó Leandro Benegas de penal, y sobre el final Darío Lezcano anotó el segundo tanto para los albos.

El rendimiento del Popular en Macul no dejó para nada conforme al DT Gustavo Quinteros, sobre todo en materia defensiva, y así lo hizo saber en conferencia de prensa: "Es algo que puede suceder cuando no tienes continuidad con los jugadores, cuando tienes que estar cambiando todo el tiempo, inventando posiciones porque te falta uno u otros jugadores y cuando cometes errores infantiles. Cometimos errores muy tontos, el rival aprovechó los errores y no hizo mucho más".

En su declaración en la sala de prensa del Monumental también repasó a los atacantes, por desperdiciar diversas ocasiones de gol: "Nosotros no pudimos concretar las muchas situaciones que creamos, en juego aéreo sobre todo, sino era un partido para 5-4, 5-3, 3-3 o 4-3, no sé, pero no hicimos los goles y ellos sí aprovechando que nos equivocamos muy tontamente".

Colo Colo perdió un largo invicto en el Monumental por torneos nacionales | Foto: Agencia Uno

Por último, lanzó una comparación respecto al torneo año pasado, en donde en la misma cantidad de partidos posee un puntaje similar: "Respecto al año pasado, tenemos un punto de diferencia nada más de un año a otro, así que no estamos tan mal, lo importante es que podamos mejorar, recuperar a todos los jugadores y empezar a jugar con un equipo sin hacer muchos cambios", cerró el entrenador.