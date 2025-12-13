Terminada la Liga de Primera, Colo Colo se despidió de varios jugadores que no formarán parte del plantel albo para el 2026 y uno de ellos fue Mauricio Isla, bicampeón de América y parte de la galardoneada Generación Dorada.

El Huaso llegó a mediados del 2024 al Cacique y fue importante en la obtención de la liga local que los albos pelearon palmo a palmo con la U. No obstante esos buenos seis meses, el lateral derecho, tal como todo el equipo, vivió un mal 2025.

BOLAVIP conversa con Leonardo Pollo Véliz, el que es muy categórico asegurando que pese a los primeros seis meses, Maurico Isla nunca estuvo para Colo Colo.

“Yo te digo que no debería haber llegado Colo Colo nunca, punto uno. Es un caso un poquito inferior al de Vidal. Son jugadores que ya vienen desgastados. Es cosa de ver no más la función que cumplía Isla en todos los equipos”, asegura.

Leonardo Véliz afirma que Mauricio Isla nunca debió llegar a Colo Colo.

El ex Colo Colo es irónico. “O sea, otra metida más el en la boca a Mossa. Con eso te digo todo. Sí, claro. No, no, no tendría que haber venido. Eso era de cajón”, dispara

Agregando desde el punto técnico que “él (Isla) tenía que estar corriendo casi permanentemente 60 metros, no como otros jugadores que corren hoy en día 25. Él no, él tenía que jugar como lateral volante, como se inventó”.

Pollo Véliz cree que ahí estuvo el error. “Y eso lo desgastó enormemente en lo físico, la resistencia, la potencia, y Colo Colo necesitaba otro jugador, imagínate cómo terminó Opazo, que era más o menos similar a Isla, claro, jugadores que ya vienen prácticamente agotados, tomando energía y tienen que buscar otro puesto”, explica.

En el final, el mundialista cree que “él quería seguir siendo protagonista de un equipo que inunda todas las páginas, todas las pantallas, como con los mundos”.

Síntesis

