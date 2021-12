El entrenador del Cacique aseguró que el Colo no pudo volver a su mejor nivel por un problema físico en la rodilla.

Leonardo Gil fue una de las grandes figuras de Colo Colo en la temporada 2021. El mediocampista aportó con experiencia en la cancha y fuera de ella a un plantel compuesto por varios jugadores que dan sus primeros pasos en el fútbol profesional. Además su buen tiro libre le permitió al Cacique salir del paso en partidos complicados del Campeonato Nacional.

En el final de la competencia, el mediocampista bajó su nivel. Gustavo Quinteros explicó que el Colo tuvo molestias en la rodilla que le impidieron prepararse de buena forma y estar en plenitud para los últimos encuentros.

"Gil tuvo una molestia en la rodilla, le molestaba para entrenar, tuvo una inflamación que no me acuerdo el nombre. Yo la tuve en algún momento. Molesta mucho. A partir de eso no pudo volver a su mejor nivel", dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El entrenador del equipo albo profundizó en su ánalisis: "También los rivales nos empezaron a meter tres volantes y marcar hombre a hombre, sin velocidad y dinámica, sin desmarque rápido o tener opción de pase la agarras cada vez menos. Nos pasó en un montón de partidos. Pero creo que fue por eso, el cansancio de la temporada. No pudo volver a ser el mismo. Ojalá se quede y pueda ser el mismo".

El volante estuvo a préstamo la temporada que finalizó. Los albos deberán pagar dos millones de dólares al Al Ittihad de Arabia Saudita para quedarse con el futbolista. Se buscaba bajar esa cifra, pero el interés de otros clubes complica las negociaciones para Colo Colo.