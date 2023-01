Juan Martín Lucero abandonó Colo Colo, se colocó en rebeldía, tomó sus pertenencias y dejó tirado al Cacique. Eso es un hecho de la causa y, por ello, el Gato no está realizando la pretemporada en Argentina con los albos. El horizonte está en Brasil, aunque también Fortaleza tiene sus reparos en la salida del delantero de la institución acá en el fútbol chileno. Sin duda, la actitud del transandino molesta a las glorias del club.

Uno de los que cree que Lucero olvidó el amor que da el vestir la camiseta de Colo Colo es Adolfo Nef. El Gringo, quien actuó 7 años en el Cacique en una de las épocas más importanes de la institución habló con Bolavip sobre Lucero.

El meta fue cauto a la hora de entregar sus declaraciones, aunque sabe que todo el tema monetario prima mucho más en este minuto.

"El jugador si tiene una posibilidad el jugador no va a dejar de aprovecharla, eso es claro. El romanticismo creo que existe igual, aunque ahora es algo más fría la cosa como el caso de Lucero (...) Cuando uno está en la cancha entrega todo, se encariña con los clubes, pero viene el tema del dinero y eso queda en el olvido", esgrimió.

El Gato Lucero se fue de Colo Colo sin importar la hinchada (Agencia Uno)

Nef sabe y destaca también que los planteles se pueden desarmar, sobre todo si hay grandes campañas de por medio cómo la realizada por Colo Colo en 2022, que terminó con el título. Ante una gran oferta, es poco probable que algún crack siga en el Popular

"Es así. Uno no puede luchar ahí. Cuando un equipo sale campeón tiene la posibilidad de reforzar y también que el plantel se empiece a desmembrar. Eso no ha pasado solo ahora. Colo Colo 73 cuando duró, medio año y después se fueron todos. No es una cosa tan novedosa, esto viene hace bastante tiempo", manifestó.

La situación de Lucero, en las últimas horas, comienza a cobrar mayor relevancia, ya que en Brasil están atentos a alguna anomalía en el contrato que tenía el delantero en Chile, mientras que en Colo Colo ya lo quieren olvidar con varios jugadores como Leandro Benegas y Carlos Palacios.