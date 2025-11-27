Universidad de Chile ya comienza a poner el foco lentamente en lo que será la temporada 2026 y en particular por lo que es el mercado de pases, en donde los ‘Azules’ ya se mueven para poder reforzar su plantel.

Uno de los puestos que sin duda son una prioridad para reforzar al ‘Romántico Viajero’ es en la delantera, ante lo que son las complejas situaciones de Lucas di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, quienes están más fuera que dentro de la U.

Por esto, en las últimas semanas desde Bolavip Chile soltamos la exclusiva de que la U estaría tras los pasos del atacante argentino, Juan Martín Lucero, en la que espera lo que es su situación con Fortaleza para ver una opción en el 2026.

En las últimas horas, desde el otro lado de la cordillera lanzaron una importante información que miran con atención desde el Centro Deportivo Azul, en la que un conflictivo equipo vuelve a aparecer en el camino de la U.

Lucero suma un nuevo pretendiente | Foto: Photosport

Se trata de Independiente de Avellaneda, el conjunto argentino que hoy es comandado por Gustavo Quinteros se metería en la lucha por el fichaje de Juan Martín Lucero para el próximo mercado.

Así lo confirmó el secreterio general del club argentino, Daniel Seoane en conversación con Radio La Red en Argentina, quien señaló que el nombre de Juan Martín Lucero fue acercado al club y no lo ven como una mala opción.

“Nos ofrecieron a Lucero, creo que se le termina el contrato en Fortaleza. Será cuestión de analizarlo”, declaró.

De esta manera, un nuevo pretendiente se sumaría a la lucha por Lucero de cara a la próxima temporada, en donde al parecer la Universidad de Chile no será el único pretendiente del ex Colo Colo.

