En Colo Colo ya se siente que se aproxima el mercado de fichajes de verano y un nombre que ha tomado fuerza en los últimos días es el del argentino Juan Martín Lucero, el mismísimo que se fue a la mala del Cacique a inicios de 2023.

El goleador de 34 años no lo está pasando nada bien en Fortaleza, pues el equipo brasileño está al borde descenso, por lo que buscaría un nuevo destino para 2026.

Pero su nombre no solo suena en el cuadro popular, ya que también Universidad de Chile estaría sondeando sus servicios.

Ante aquello, un ex delantero de Colo Colo entregó su opinión al respecto a BOLAVIP, donde le bajó el pulgar a quien fue campeón en la temporada 2022.

Se trata de José Luis Álvarez, quien vistió la camiseta del popular entre 1981 y 1983, quien también fue cuatro veces campeón con los albos.

“No, a mí no me gustaría ver a Lucero de nuevo, por lo que hizo. Fue una situación muy… en realidad fue fea, engorroso, estuvo mal ahí”, recordó por su salida haciendo uso de una cláusula inexistente en su contrato.

Ante aquello, Pelé Álvarez no tiene problemas con que Lucero cruce la vereda del archirrival: “Sí, que se lo lleve, a pesar de que el hombre hace goles, todo lo que quieras. Colo Colo es importante, es y será el equipo más grande de Chile, entonces estuvo mal ahí. Ahora, uno es profesional y tiene que ir donde, lamentablemente todos trabajan por dinero, nadie trabaja por bolita de dulce”.

“Puede haber otras alternativas que hay que buscar”, señaló el exfutbolista de un importante recorrido en el medio nacional.

¿Un delantero de la U como refuerzo de Colo Colo?

En la misma línea, Álvarez fue consultado por otro nombre que queda libre en diciembre y que también podría una alternativa. Es el delantero Nicolás Guerra que sería desechado por la U.

“Sí, puede ser una opción válida. El tema es que en Colo Colo tiene que haber uno fuerte, uno que pelee. Un tipo (Fernando) Zampedri necesita Colo Colo”, respondió haciendo referencia al goleador histórico de Universidad Católica.

Nicolás Guerra termina contrato con la U en diciembre de este 2025. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis