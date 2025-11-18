Colo Colo y Universidad de Chile recibieron una potente noticia en el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? Se reveló cuál será el futuro de Juan Martín Lucero para la próxima temporada.

Si bien en primera instancia ambos clubes nacionales estaban a la espera del posible descenso de Fortaleza para ir por él, desde Brasil se destapó el próximo paso en la carrera del delantero argentino.

Según consignó RTI Esporte, la partida del goleador de 34 años es prácticamente un hecho. A pesar de que aún no concluye la campaña con dicho equipo, su salida está más que sentenciada.

“Ante todo, la etapa de Juan Martín Lucero en Fortaleza está a punto de terminar. Independientemente del resultado del club en la Serie A, no se espera que continúe en el equipo en 2026″, señaló el medio.

En dicha línea, agregó: “El entorno del jugador trabaja entre bastidores y evalúa nuevas opciones para la próxima temporada. Juan Martín Lucero ha recibido consultas de clubes de Argentina y Chile“.

Juan Martín Lucero está en la órbita de Colo Colo y Universidad de Chile. (Créditos: Getty Images)

¿Colo Colo o Universidad de Chile? Interés por Juan Martín Lucero

Finalmente, el sitio citado aseguró que los albos ya realizaron las consultas pertinentes por el futbolista en cuestión. Eso sí, no hay nada más allá: todavía no se presentan propuestas concretas.

“La situación no sorprende. Recientemente, el delantero centro recibió contactos de Colo Colo de Chile y de Vélez Sarsfield de Argentina“, destacó la publicación.

“Si bien ninguna consulta ha derivado en una oferta formal, los contactos han reforzado la percepción de que el jugador tiene un mercado activo“, cerró.

En resumen: