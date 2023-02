Colo Colo vive un mes complicado con la partida de su goleador Juan Martín Lucero y con éxodo de figuras jóvenes que podían perfectamente tener una opción en el primer equipo, sin embargo, decidieron partir, como fueron los casos de Joan Cruz y Luciano Arriagada.

En ese sentido, Bolavip conversó con Jaime Pillo Vera, ex ayudante de Claudio Borghi en la selección chilena y ex jugador formado en los albos, el que responsabiliza del éxodo de los jóvenes a una sola persona.

"Yo creo que pasa exclusivamente por el técnico, si él no les da oportunidades ,continuidad y nos los hace jugar, los jóvenes se van a ir. Yo respeto el trabajo de Gustavo Quinteros, pero lo encuentro muy asegurado, él no se quema con los jóvenes", afirma el estratega.

Joan Cruz es uno de los jugadores de Colo Colo que partió (Agencia Uno)

El Pillo además hace una crítica no sólo al técnico actual de los albos, si no que además al sistema que al exigir siempre resultados, limita las opciones de los buenos proyectos.

"(Joan) Cruz, (Williams) Alarcón y (Luciano) Arriagada podrían ser perfectamente titulares en Colo Colo, pero él pretende otras cosas, si uno saca cuentas, el club saca buenos jugadores, y se van picados porque no juegan, tienen una formación de años y no terminan jugando porque el técnico de turno no los pone no más", cerró.