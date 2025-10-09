El miércoles Colo Colo visitó a Deportes Puerto Montt en un partido amistoso aprovechando el receso por el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país. Los salmoneros sorprendieron al Cacique y lo vencieron por 2-1, con remontada incluida.

Pero el gran tema de la jornada fue las declaraciones que dio Arturo Vidal antes y después del partido, ya que puso en duda su continuidad en el cuadro popular pese a haber renovado contrato automáticamente tras cumplir con el minutaje exigido.

Esto alarmó inmediatemte a los hinchas colocolinos, así como también a la dirigencia. En medio de la incertidumbre, apareció Jaime Vera, el director técnico de Puerto Montt que fue uno de los formadores del King en el Estadio Monumental.

El ‘Pillo’, exfutbolista histórico de Colo Colo, compartió el almuerzo con la delegación alba en la Región de Los Lagos y también se reencontró con el volante de 38 años, por lo que pudo recabar más información.

En conversación con BOLAVIP, hizo un llamado a la calma respecto al futuro de Vidal, ya que se habría percatado que están todos muy conformes con su aporte en el Eterno Campeón.

“Por lo que vi, estuve almorzando con toda la gente, hay un respeto único por Arturo, creo que es un referente sumamente importante para todos los jugadores más jóvenes. Yo lo vi jugar ahora en vivo y está absolutamente vigente, yo creo que él sigue siendo el aporte que todos esperábamos, todo lo que ha demostrado en su carrera futbolística lo sigue manteniendo intacto y uno espera que siga en el club porque es de Colo Colo, es de nacimiento ahí. Entonces uno siempre espera que todos los referentes que han marcado historia en el club, se queden para siempre en el club”, comenzó diciendo.

Luego, filtró lo que habló con el presidente Aníbal Mosa y el gerente deportivo Daniel Morón sobre esta situación.

“(Mosa) dijo que contaban con Arturo, así que no creo que haya un problema en ese caso, están todos contentos. Yo incluso hablé con Daniel Morón, le decía cómo ha visto la permanencia de Arturo y me dice ‘Arturo es extraordinario, porque toda la gente lo espera, siempre tiene voluntad para todo y es un referente muy importante para nosotros y para los jugadores que vienen emergiendo’. Él está muy bien considerado en el club, a mí no me cabe duda de eso, porque yo conozco bien a Arturo y sé la clase de persona que es”, indicó Vera.

Arturo Vidal fue titular en la visita de Colo Colo a Puerto Montt. (Foto: Somos Rústicos)

Las conclusiones del amistoso con Colo Colo

En la instancia, el Pillo Vera también tuvo palabras para lo que fue este partido amistoso en el Estadio Chinquihue, donde su equipo estuvo a la altura, pese a militar en dos categorías más abajo.

“Lo que pasa es que uno quiere estar a la altura porque a Colo Colo le sirven los partidos amistosos, por eso uno dice que seamos dignos rivales para que también ayudemos al equipo que viene a trabajar acá. También tiene que ser un partido exigente, bonita fiesta, creo que se vio, sirvió el partido, me imagino que ellos se habrán ido conforme con la presentación que hicimos nosotros para ellos para que se mantengan en buena forma”, comentó.

“A nosotros también nos beneficia porque hay muchachos que se muestran, cada jugador que entra a la cancha se juega la oportundiad para que el técnico los vea y el próximo partido puedan jugar”, añadió.

Finalmente destacó la fiesta que se vivió en la tarde-noche del miércoles en Puerto Montt: “Muy bonito, para los jugadores nuestros jugar contra el mejor equipo de Chile contra el equipo más popular, se hizo una fiesta, vino harta gente, se cumplieron los objetivos, de haber jugado un partido importante a Colo Colo, la cancha no es fácil, para todos los jugadores venir a esta cancha es complicada, una cancha rápida, cuando llueve la pelota se pone más peligrosa para los equipos”.