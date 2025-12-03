El mercado de fichajes se empieza a mover en el fútbol sudamericano y todo pareciera indicar que Colo Colo será protagonista, tanto en contrataciones como en salidas, dependiendo de si pueda clasificar o no a Copa Sudamericana.

Por el momento, quien volvería al Cacique es el arquero Brayan Cortés, quien no estaría en los planes de Peñarol tras estar cedido este último semestre.

Respecto a las salidas, hay nombres como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia que podrían tener más de una opción para partir al extranjero.

Pero hay otra figura de los albos que está siendo seguido desde Argentina, incluso desde el otro lado de la cordillera aseguran que está en carpeta de un importante club.

Se trata del volante ofensivo Claudio Aquino quien es mirado por Talleres de Córdoba, el equipo que dirige el exfutbolista Carlos Tevez y al que pertenecen los chilenos Bruno Barticciotto y Matías Catalán.

Según el medio cordobés ‘La Voz del Interior’, el ex Vélez Sarsfield está en el radar de la ‘T’ y verían la posibilidad de convencerlo luego de una temporada que no le fue como se esperaba en el Cacique.

“También aparece en escena Claudio Aquino (34 años), hoy en Colo-Colo (está 8° de 16 y puede quedarse afuera de Copas) y con contrato vigente, que podría aportar experiencia y criterio en la generación de juego”, destacaron en el medio antes mencionado.

Cabe recordar que Aquino fue el gran fichaje de Colo Colo para el año del centenario, pero quedó completamente al debe, considerando que venía de ser campeón y elegido el mejor jugador de la liga argentina.

Con los albos lleva seis goles y cinco asistencias en 40 partidos disputados, siendo el segundo mayor sueldo del plantel que dirige Fernando Ortiz, bordeando el millón de dólares anual.

Claudio Aquino estaría en la carpeta de Talleres de Córdoba. (Foto: Alejandro Pizarro/Photosport)

