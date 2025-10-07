Aprovechando el receso del fútbol chileno, Colo Colo viajó hasta la Región de Los Lagos para disputar este miércoles un amistoso frente a Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue.

El duelo servirá de preparación para que el estilo de Fernando Ortiz en el Cacique agarre forma y para que el conjunto salmonero afine detalles de cara a la recta final de la Segunda División, donde son punteros y aspiran al ascenso a Primera B.

En la previa del encuentro, el técnico del elenco del ‘Delfín’, Jaime Vera, analizó el cotejo ante los albos con una llamativa reflexión. “Es importante este amistoso, vamos a tratar de ser un equipo competitivo y tratar de no pasar vergüenzas, porque vamos a jugar contra un equipo de Primera División y jugadores de jerarquía“, dijo el Pillo en conversación con Radio Agricultura.

“Nosotros tenemos un equipo muy joven, pero les va a servir de mucho esto para saber en qué parámetro están, cómo están y cómo juegan contra un equipo grande. De seguro van a estar muy motivados“, agregó.

Puerto Montt mantiene vivo el sueño de ser campeón en la Segunda División (Facebook).

‘Pillo Vera’: “Sabemos que ante Colo Colo…”

Además, el ex futbolista reconoció que el amistoso servirá para armar fuerzas de cara a conseguir el esperado ascenso en la Segunda División. Los ‘Delfines’ son punteros con 42 puntos y le sacan seis puntos de ventaja a Deportes Linares.

“Sabemos que ante Colo Colo es un partido amistoso, y lo más importante que tenemos es el fin de semana, porque estamos peleando el campeonato y eso es lo importante para el club“, señaló.

Finalmente Vera resaltó las condiciones del Chinquihue y la inversión que se ha realizado en la capital de Los Lagos para volver al profesionalismo: “Acá se han hecho inversiones importantes en el estadio. Es un estadio muy bonito, con cámaras de seguridad. Hay un trabajo previo, se han gastado hartas lucas los dirigentes para que sea un buen espectáculo”, lanzó.

Y cerró: “Nosotros los recibimos con las puertas abiertas, que vengan. Podría haber venido también Universidad de Chile o la Católica, pero obviamente tenemos mucha más cercanía con Colo Colo porque vinieron el año pasado y quedaron contentos. Nuevamente a aprovechar este amistoso”.