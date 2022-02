Juan Martín Lucero advierte que en Colo Colo no quieren sufrir de nuevo por los contagios: "Nos cuidamos entre todos"

Colo Colo la pasó mal en el tramo final del Campeonato Nacional 2021, en donde hubo contagios de Covid-19 que mermaron el rendimiento de un plantel que estaba encaminado a bajar la estrella 33, pero que finalmente no pudo ser y tuvo que conformarse con el segundo lugar.

Para esta nueva temporada, el Cacique no quiere repetir los errores del pasado y trabajan en fortalecer los protocolos de manera que lo del 2021 no vuelva a repetir y puedan mantenerse como un equipo competitivo durante todo el 2022.

Juan Martín Lucero, delantero albo proveniente de Vélez Sarsfield, se refirió a este tema en Más que Fútbol de DIRECTV Sports, en donde dijo que “El club está siendo muy exigente con los protocolos, también los jugadores. Nos cuidamos entre todos. Debemos aprender de lo que pasó en la temporada pasada”; aseguró.

El delantero celebró su llega a Macul, diciendo que “Estoy muy feliz de estar en Chile, en Colo Colo. El grupo me trata increíbles, todos unidos, con ganas de lograr títulos. Me he sentido cómo en los partidos que hemos disputado”.

En el cierre, Lucero aseguró sentirse cómodo en Colo Colo: “Estoy muy contento acá. Empecé la pretemporada en Argentina y en mi primer partido oficial ganamos la Supercopa, es un inicio feliz”, remató.