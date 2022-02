El ex delantero de Vélez Sarsfield señaló como clave haber tenido comunicación directa con Gustavo Quinteros para sellar su traspaso a los albos, en donde está al tanto de la leyenda de Esteban Paredes.

Juan Martín Lucero llegó esta temporada a Colo Colo para reemplazar los goles de la inminente partida de Iván Morales al Cruz Azul. El ex delantero de Vélez Sarsfield ha jugado dos partidos de pretemporada y la Supercopa con el Cacique, sin embargo, el arco aún no se le abre.

En conversación con el programa Más que Fútbol de DIRECTV Sports, Lucero contó cómo se gestó su llegada al Cacique, diciendo que “Me motivó mucho para venir que me llamara Quinteros y también el directorio del club. Todos me transmitieron su confianza y las ganas que tenían de que yo viniera. MI objetivo es ser campeón”.

Bajo esa misma línea, Lucero afirmó que “Estoy muy feliz de estar en Chile, en Colo Colo. El grupo me trata increíble, todos unidos, con ganas de lograr títulos. Me he sentido cómodo en los partidos que hemos disputado”.

Consultado sobre si viene a llenar los zapatos de Esteban Paredes en el Estadio Monumental, Lucero no esquiva la pregunta: “Sé la historia que tiene Esteban Paredes en el club, pero yo no me presiono con eso. Yo trato de dar lo máximo, aportar todo de mí al grupo. Soy feliz si el equipo rinde y gana”.

Por último, Lucero tuvo un particular elogio para un jugador quien, en el último tiempo, se ha transformado como una clave: “Gabriel Costa es un jugador distinto, siempre encuentra los espacios, es un jugador importante más allá de la posición donde juega”.

Juan Martín Lucero tendrá su estreno oficial en el Campeonato Nacional 2022 este domingo cuando Colo Colo tenga que recibir a Everton de Viña del Mar por la primera fecha de un torneo que los albos están determinados a quedarse.