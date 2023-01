El ahora ex delantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero, rompe el silencio en las redes sociales y acusa a Blanco y Negro de cumplir las peticiones solicitadas para continuar en el club.

Juan Martín Lucero rompe el silencio y vaya de qué forma. El Gato salió con todo a fustigar el comportamiento de la dirigencia de Colo Colo, ya que acusó a la plana de Blanco y Negro del no cumplimiento en varias solicitudes para continuar este 2023 en la institución alba. El argentino, a través de su Instagram, se despidió del fútbol chileno con un recado directo a los directivos.

Lucero no se guardó nada en un escrito lleno de sentimiento por parte del ahora ex goleador del Cacique, que firmará en las próximas horas por el Fortaleza de Brasil. El Gato culpó directamente a la regencia del popular.

"Colocolinos y Colocolinas, este mensaje es simplemente para despedirme de ustedes y agradecerles a todos por el cariño y respeto que me brindaron. Entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen", partió diciendo Lucero.

Posteriormente, el Gato lanzó la bomba argumentando que "mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegue al club y que no me cumplieron".

Juan Martín Lucero le entró con todo a la dirigencia alba (Agencia Uno)

Lucero dejó un total de 24 goles en su paso por Colo Colo entre el Torneo Nacional, Copa Chile, Copa Sudamericana y Libertadores. El Gato entregó varios detalles que abren, otra vez, la teleserie con ByN.

"Recién tuve respuesta el 31 de diciembre cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato", acusó el argentino.

Para rematar, el Gato fue directo y se despidió de la fanaticada del popular. "Desde el momento uno deje todo por el club y la camiseta, jamas me quejé o salió a la luz algo de mi. Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff y a todos los empleados del club por brindarme su apoyo", terminó.

Ahora, la dirigencia de Colo Colo debe responder a estas palabras de Lucero y ver cómo procederá en su tema, ya que buscarán ir a la justicia y al TAS con un equipo de abogados en Europa, para ver el tratamiento de esta situación que recién comienza.