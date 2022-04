Colo Colo logró durante esta jornada su segundo triunfo al hilo en este inicio de la Copa Libertadores 2022, el cual lo tiene como líder de su grupo F y con grandes expectativas en lo que pueda hacer a lo largo del torneo.

Tras la victoria conseguida ante Alianza Lima, el delantero que abrió la ruta del triunfo, Juan Martin Lucero dialogó en conferencia de prensa sobre lo que ha sido su presente en el Cacique y lo que le dejó el encuentro ante los Limeños por la Copa.

“Estoy muy contento, siempre dije que estoy contento en Chile, en Colo Colo, tenemos un gran grupo, muy buenos jugadores. Eso hace que la competencia interna sea buena y eso nos hace crecer como profesionales. Siempre nos hace dar un poco más, porque vienen compañeros que están a la altura”, inició expresando Lucero.

El goleador argentino comentó lo que ha significado para él llegar a Colo Colo, en donde reconoció que optó por venir debido al gran esfuerzo que hizo la dirigencia por él y también por el proyecto que está plasmando hoy en día el conjunto Popular.

“Cuando me llamaron para venir a Colo Colo uno empieza a poner cosas en la balanza y me decidí porque es un club grande, mantuvo todo el equipo que perdió el campeonato por circunstancias externas y no había forma que el equipo no funcionara así, con el esfuerzo que hizo la dirigencia. Y estaba el plus de la Libertadores, era un gran momento para venir. Me hablaron bien del cuerpo técnico, el vestuario, del club, era todo positivo, sabía que me iba a adaptar bien”, expresó el delantero.

A pesar de tener un comienzo goleador en la Libertadores, con dos goles en sus dos encuentros disputados, Lucero no se distrae con su gran presente y es consciente que la prioridad para todo el equipo es el éxito de Colo Colo, antes que lo individual.

“Primero y principal el objetivo es que Colo Colo clasifique a la siguiente ronda. Después, colaborar con el equipo desde el lugar que me toque, ya sea con goles, asistiendo, si me toca estar afuera, apoyar. Luego vienen partidos a matar o morir y sabemos que si estamos bien damos pelea a cualquier equipo”, declaró el 9 del Cacique.

Finalmente, Lucero ante esa misma situación reveló que no se ha puesto metas dentro del plantel con alcanzar alguna cifra de goles en la temporada, sino que la principal consigna que tiene cada uno es defender el escudo del Cacique con todo, sea anotando, asistiendo o apoyando.

“No soy de ponerme tantas metas, sino de ayudar al equipo desde el lugar que me toque. Venimos haciendo un gran esfuerzo, algunos han estado tocados, pero todos intentan dar el máximo, estar, sabemos lo que significa defender el escudo de Colo Colo. Necesitamos dar todo en todos los entrenamientos y sumar siempre, ya sea corriendo, asistiendo, haciendo goles, lo que me toque. Quiero dar el máximo”, cerró.