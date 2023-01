¿La gran Matías Zaldivia? Leonardo Gil no le cierra las puertas a un cruce de vereda: "Cualquier cosa puede pasar"

Leonardo Gil se prepara con todo para su retorno a la oncena estelar de Gustavo Quinteros. Y es que el mediocampista de Colo Colo no ha podido ser convocado por el estratega albo en los últimos compromisos del conjunto Popular en el Campeonato Nacional.

En la primera fecha ante Deportes Copiapó no pudo estar presente porque fue suspendido por la tarjeta roja que recibió ante Magallanes en la Supercopa. Y luego, el ex Rosario Central presentó una dolencia y no estuvo en la convocatoria ante O'Higgins por la fecha 2.

Gil llegó a inicios de 2021 al Estadio Monumental | Foto: Agencia Uno

Pero lo cierto es que fue en un mano a mano en el canal de Tik Tok de Antonio Foxley (@antoniofoxley) que el "Colorado" Gil sorprendió a todos los hinchas colocolinos con una respuesta.

"¿Club que nunca jugarías?", le consultó el hincha del Cacique, mientras ambos se encontraban en un mall de la capital.

"Y la verdad que no sé todavía, pero cualquier cosa puede pasar siempre", fue la respuesta que desató una ola de críticas en la reconocida red social.

De esta forma, Gil vuelve a estar en la polémica luego de que en las últimas semanas el propio jugador publicara una foto en su cuenta de Instagram junto a Juan Martín Lucero en donde redactó: “hermanito”, etiquetando al delantero argentino, lo que desató la furia de los miles de fanáticos albos en redes sociales.