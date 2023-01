Colo Colo tiene este domingo el primer partido oficial de la temporada, donde enfrentará nada más ni nada menos que a Magallanes por la Supercopa del fútbol chileno, compromiso que le da la posibilidad a los albos de sumar una nueva copa en su palmarés.

El partido, eso sí, tendrán que jugarlo sin quien fuera la estrella en 2022: Juan Martín Lucero. El Gato agarró sus cosas y abandonó a los albos por el Fortaleza de Brasil, club en el que fue presentado en el día de ayer.

Lucero es tema del pasado en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

En la previa del compromiso, Leonardo Gil abordó los micrófonos en la llegada del plantel a Santiago y tuvo palabras para los refuerzos: “Yo creo que se han incorporado muy buenos refuerzos, así que nos ha servido para ponernos a punto. Hay que pensar en lo que viene; torneo, Copa Libertadores y el compromiso del domingo con Magallanes”.

Como era de esperarse, fue consultado por si afectaba o no la abrupta salida de Juan Martín Lucero y no le hizo el quite: “No. Yo creo que Martín tomó una decisión. Lo queremos en el plantel, le deseamos lo mejor y ya está, hay que dar vuelta la página, hay que pensar en el club, en lo nuestro y en lo que tenemos que hacer”, dijo.

En el cierre, el colorado mediocampista albo pide paciencia con los refuerzos: “Hay que tener paciencia porque han llegado muchos jugadores nuevos. Hasta que se adapten al sistema y ritmo va llevar un poquito de tiempo, pero creo que la pretemporada fue muy positiva y nos ha servido mucho”, cerró.