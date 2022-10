Colo Colo empató con Curicó Unido en el estadio Monumental y no pudo dar la vuelta olímpica. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador albo Gustavo Quinteros otra vez criticó el arbitraje asegurando que Julio Bascuñán no había cuidado a sus jugadores.

Leonardo Véliz conversa con Bolavip y muestra clara molestia con el actuar del entrandor albo, al que acusa de ser poco honesto.

"No leí las noticias de ayer, Twitter no más, pero él dice que ocho minutos es muy poco, que tendrían que haber sido quince minutos y a dónde, hueón. Tendrían que haber una batalla campal, que hayan lanzado bengalas que pararan el partido, pero quince minutos estaba pidiendo. ¿Es verdad esa noticia, no?", parte preguntando.

Agregando que “es que la gente es deshonesta. La patada de (Óscar) Opazo, y otra un poquito más abajo que la pegó (Arturo) Vidal en una Eliminatoria y que lo echaron, esta patada de Opazo fue ahí en el estómago. Aunque trató de sacar la pierna, pero la tiró y se la pegó a De La Fuente. El VAR no hizo nada, eso podría haber dicho roja, pero el árbitro le puso amarilla. ¿Qué habría hecho Colo Colo en ese momento? Con diez jugadores la cosa se le habría puesto más difícil de lo que se le puso once contra once. Esa poca objetividad es la que veo en los jugadores, en los entrenadores viejos, extranjeros y jóvenes.

Pollo Véliz muy molesto con Gustavo Quinteros (Archivo)

Según el Pollo “hay que revisar la ética de todos los que participan en el fútbol, lo que hace Quinteros es poco honesto en relación al papel que él debe cumplir. Te diga alguna vez ‘sí’, como yo le dije ‘tuvimos dominio territorial, pero no pudimos desequilibrar en ningún aspecto’".

El ex entrenador de la selección chilena sub 17, no se guarda nada indicando que “entonces creo que ahí, decirle a la hinchada, de que una vez por todas ‘hicimos todo lo posible, los jugadores se entregaron’. Halago la actitud de los jugadores, como lo hacen todos los entrenadores, pero ‘nos faltó eficacia, calidad en el finiquito o nos faltó esto’, nadie les dice lo que nos faltó. Los que ‘nos faltó es al arbitraje’ y ahí se descargan. Creo que se la hace al fútbol, cuando entras a una cancha con 40 mil personas a favor, con toda la fiesta. Si faltó que alguien le pegara un palo a la piñata no más para celebrar, pero no se pudo celebrar”.