Ex campeón de América con los albos resaltó el juego del 'Colo' Gil en los albos, pero acusó cansancio en la parte final del torneo que mermaron su rendimiento en cancha.

Colo Colo ha tenido una recta final del Campeonato Nacional 2021 para el olvido, en donde problemas extra futbolísticos, sumado a rendimientos individuales que no han estado a la altura del primer semestre, le permitieron sumar uno de los últimos cuatro puntos posibles cediéndole de esa manera la punta y la primera opción para ser campeón a Universidad Católica.

Ahora, los albos dependen de un milagro para forzar un partido de definición, el cual solo se daría si es que derrotan el sábado a Deportes Antofagasta en el norte del país y si Everton de Viña del Mar es capaz de vencer a Universidad Católica en la ciudad jardín.

Leonel Herrera, ex campeón de América con los albos en 1991, habló con Al Aire Libre de Radio Cooperativa sobre el bajón en el rendimiento que sufrió Leonardo Gil, quien en los últimos partidos no ha exhibido lo mostrado en la primera parte del año.

“La ventaja más grande que tiene Leonardo Gil es cómo le pega a la pelota y eso lo demostró en los tiros libres, pero es una parte. La otra parte es el rendimiento del jugador dentro de la cancha, y hay que reconocer que en las últimas fechas no fue el Gil que comenzó jugando y haciendo goles”, aseguró.

En la misma línea del ‘Colorado’, Herrera agregó que “En su dinámica se empezó a notar un cansancio, entonces todo eso pasa la cuenta y yo creo que se fundió. Esa es la razón por la que bajó tanto en los últimos partidos. También el estar con el problema de la renovación, eso a lo mejor lo sacó de la concentración”.

Para cerrar, Herrera detectó en qué momento se le fue de las manos el Campeonato Nacional 2021 a los albos: “Colo Colo perdió el Campeonato cuando jugó con juveniles frente a Audax Italiano, porque el partido debió haberse suspendido para otra fecha, pero Colo Colo no debió haber aceptado jugar ese partido, porque es casi imposible que un equipo juvenil le gane a uno de Primera. Ahí partió todo”, dijo, antes de cerrar con un “Los responsables son los dirigentes por no hacer la gestión que correspondía para suspender el partido y no jugarlo de la forma que se jugó”.