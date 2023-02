Marcelo Barticciotto detecta el talón de Aquiles del Colo Colo 2023 de Gustavo Quinteros y lanza: "Tiene pocos jugadores desequilibrantes"

El ex jugador e ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, no le hizo el quite a las críticas del club de sus amores tras el empate ante Everton y aseguró que el plantel de los albos está carente absolutamente de figuras que puedan desequilibrar un partido.