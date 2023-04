Luego de la igualdad a un tanto de Colo Colo ante el Deportivo Pereira en calidad de visita en el debut por Copa Libertadores, con variadas sensaciones quedaron los albos tras este estreno en el certamen continental de clubes.

Y es que los de Macul comenzaron ganando e imponiendo un gran juego ante los cafetaleros, algo que poco a poco fue mutando y fueron cediendo el terreno a un equipo que arriesgo, para intentar no perder en su cancha y lo logró.

Para Marcelo Barticciotto es una mezcla de sentimientos, porque valora que el equipo quiso ser protagonista y en pasajes del encuentro le resultó, pero por contraparte entró en un ritmo el cual no era lo más apto.

"Yo creo que lo pudo haber ganado como dice (Gustavo) Quinteros y lo pudo haber perdido, también. Hasta el penal y el gol, Colo Colo jugó bien, luego entregó la pelota al rival, se metió al juego de ellos de mucho vértigo, hizo un partido de ida y vuelta que no le convino nunca y quedó más reflejado en el segundo tiempo", reveló el ex atacante en F90 de ESPN.

No obstante, Barti siente que en el complemento el hecho de convertir en figura al portero de Colo Colo, algo quiere decir. "En el segundo tiempo, si bien tuvo tres ocasiones claras de gol. La de (Damián) Pizarro, la de (Leonardo) Gil y la de (César) Fuentes que fueron muy claras, luego (Brayan) Cortés se transformó en figura", sentenció el ex campeón de América .

Con el gol de Gil, los albos justificaban el triunfo parcial (Photosport)

Finalmente y si este unidad puede ser positiva o no, Barticciotto cree que el resultado fue lo más lógico, peor si servirá o no, recién se verá en base a lo que hagan los colombianos en la copa. "Me parece que el empate fue justo y habrá que ver cómo resuelve Pereira los siguientes partidos, porque si le gana a los demás, me parece que el punto no es bueno", cerró.