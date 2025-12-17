Este jueves 18 de diciembre, se llevará a cabo el sorteo de las fases preliminares de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, certámenes en donde seis equipos chilenos dirán presente en estas instancias.

En el máximo certamen continental, O’Higgins de Rancagua y Huachipato dirán presente en la fase previa dos y les esperan posibles rivales como Bahía, Argentinos Juniors y Botafogo, campeón en la edición 2024.

Por otra parte, en Sudamericana, Universidad de Chile, Cobresal, Palestino y Audax Italiano, deberán medirse entre sí antes de definir quién accede a la fase de grupos.

¿Dónde ver el sorteo de la Libertadores y Sudamericana?

El sorteo de los torneos continentales sudamericanos será transmitido de forma 100% gratuita a través del canal de Chilevisión Deportes a través de Pluto TV.

Además, para verlo de forma online, el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV emitirán esta importante instancia de manera online y totalmente gratis, así como también el canal oficial de YouTube de Conmebol.

Fecha y hora de los sorteos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Ambos eventos están fijados para las 12:00 horas de Chile de este jueves 18 de diciembre, realizándose en la sede de la Conmebol en Paraguay.