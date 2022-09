Marco Rojas ya pasó su proceso de adaptación en Colo Colo y cada vez se está sintiendo más cómodo en el equipo donde, si bien aún no agarra una camiseta de titular, se posiciona como una alternativa fija para Gustavo Quinteros.

En el último partido ante Cobresal, Rojas tuvo un gol en la boca del arco, pero no pudo convertir tras bloqueo del portero nortino. Aun así, el neozelandés de origen chileno busca acoplarse al fútbol sudamericano y a las exigencias de Gustavo Quinteros en un equipo que quiere pisar fuerte esta temporada.

Rojas tuvo unas titularidades por Copa Chile con el Cacique. | Foto: Agencia UNO

“Él siempre está diciéndonos que tenemos que darlo todo, tenemos que enganchar, tratar de jugar sin miedo para probar, para intentar, porque eso es algo que es necesario en esa posición”, reveló sobre lo que le pide Quinteros en diálogo con Dale Albo.

Rojas aseguró que “No siempre es fácil, pero hay que jugar con esa libertad de tratar y de volver a tratar cuando tienes un error porque somos humanos y algunas cosas van a salir mal. Pero tienes que seguir la próxima vez. Eso siempre habla el profe. Lo demás, la importancia de jugar para este club y lo necesario para lograr el Campeonato que está muy cerca”.

¿Le pide el ‘ida y vuelta’?: “Sí, pero no más que cualquier otro atacante. Tenemos otra mentalidad en el juego, porque tu trabajo es distinto al de los demás. De ser parte de ese once tienes que hacer el trabajo para el frente y detrás. Creo que Quinteros, en lo que yo he visto, este equipo ha sido muy bueno en hacer las dos cosas. Muy intensos, con alta intensidad y a un nivel que le dejó al equipo estar donde está”, remató.