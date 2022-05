Leonardo Gil es uno de los futbolistas fundamentales del equipo de Gustavo Quinteros, una frase cruza las fronteras, ya que -de acuerdo a datos de Sofascore- el mediocampista realizó 14 pases claves en el mes de mayo, una cifra que no superó ningún otro futbolista en el mundo.

Esta noticia también es destacada por el medio argentino, TyC Sports, que resalta la importancia del volante nacido en Río Gallegos que lideró el ránking mundial de pases claves en mayo: "Sus estadísticas reflejan el gran nivel que viene exhibiendo en Colo Colo", mencionan en su sitio web.

No sólo se quedaron ahí, ya que también tuvieron elogios para la participación del ex Rosario Central y Talleres en la goleada del Popular ante Coquimbo Unido por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2022: "Gil se lució con tres asistencias", precisaron y, además alertaron al próximo rival de Colo Colo en la Copa Libertadores: "El mediocampo de River deberá tomar nota y cercar al Colo para que no haga de las suyas e inquiete el arco de Franco Armani".

TyC además valora el buen desempeño en el primer partido con River Plate, en el cual perdió 2-1 en el estadio Monumental, pero dejó una buena imagen para todo el continente: "El Cacique demostró en Chile ser un equipo aguerrido y de buen pie, con varios líderes futbolísticos, entre ellos Leonardo Gil".

Leonardo Gil es el futbolista con más pases claves en el mes de mayo según datos de Sofascore | Foto: Agencia Uno

Los albos buscarán quedar muy cerca de la clasificación este jueves a las 20:00, para eso deberán dar la sorpresa ante River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2022.