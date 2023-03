Pato Muñoz lanza una llamativa frase tras los dichos de Gustavo Quinteros: "Él no solo abrió un paragua, yo creo que encarpó una parcela"

Pese a que Colo Colo deberá enfrentar a Huachipato por el Campeonato Nacional, los albos miran de reojo lo que será su debut en la Copa Libertadores, torneo donde el Cacique comparte grupo con Boca Juniors, Monagas y Deportes Pereira.

Este jueves, Gustavo Quinteros, entrenador de los albos, atendió a los diversos medios de comunicación y analizó uno por uno a los rivales del certamen continental. "El grupo nos tocó con el campeón del fútbol argentino, del colombiano y el subcampeón de Venezuela. Son duros. Cada momento de los equipos los vamos a conocer cuando los enfrentemos...Siendo el campeón del fútbol argentino y del colombiano en un grupo no es fácil, será duro", señaló en conferencia de prensa.

El estratega albo mira con preocupación el debut copero de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Fueron estas palabras que a los hinchas colocolinos les tomó por sorpresa y criticaron fuertemente en las diversas redes sociales, pero uno que salió en defensa del estratega argentino nacionalizado boliviano fue el periodista Patricio Muñoz, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa.

"Yo voy a defender a Quinteros y él al ratito me va a decir que no lo defienda compadre. En el fondo el grupo no es difícil por lo que está haciendo Quinteros que es pintar que son todos el Manchester City, sino el grupo es difícil por el nivel que tiene Colo Colo hoy y en la generalidad por el nivel que tiene nuestro fútbol", recalcó el comunicador radial.

"Lo otro, los traslados y todas esas cosas te van haciendo un poco más complejo el tema", agregó el profesional de las comunicaciones.

Por último, Muñoz tiró una frase para el bronce que llamó la atención de los auditores. "Él no solo abrió un paragua, yo creo que encarpó una parcela y se pone a salvo de todo", cerró.