Colo Colo no tuvo una buena semana tras la derrota ante Boca Juniors por Copa Libertadores que le pone un signo de duda a la hipotética clasificación de los albos a los octavos de final del certamen más importante del continente.

En aquel compromiso, la displicencia nuevamente asomó en Macul y Carlos Palacios vio la tarjeta roja por una patada de otro partido. Una vez terminado, diversos reportes de prensa indican que hubo un altercado entre Gustavo Quinteros y sus dirigidos.

Quien se hizo parte de esta hipotética situación y avaló al técnico fue Patricio Yáñez, histórico del fútbol chileno quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura aseguró que el DT de los albos está más que chato.

Quinteros vive días turbulentos en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Quinteros ha cometido errores y estos temas los ha dicho y ha conversado con los jugadores, de que no se manden ‘macanas’. Repetir, repetir y siguen y siguen cometiendo errores. Entonces, cuando no responden ante lo establecido, las normas, yo creo que Quinteros debe estar al borde de irse para la casa”, dijo Yáñez.

¿Qué pasa en el Cacique? Patricio Nazario cree que, quizás, el mensaje ya no entra: “Siento una desazón de su parte. No lo veía hace rato así porque debe estar hasta la coronilla de que no le hacen caso, no lo respetan o el mensaje simplemente ya no está entrando”.

Colo Colo volverá a las canchas mañana cuando tenga que enfrentar a Audax Italiano en un vacío Estadio Monumental a partir de las 20:30 PM de Chile continental, buscando tres puntos que le permitan acercarse a la parte alta de la tabla del Campeonato Nacional 2023.