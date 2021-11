El panelista de Deportes Agricultura no tuvo piedad con los jugadores del Cacique luego de la derrota ante Unión Española y se refirió a la posible compra del pase del mediocampista chileno-argentino.

Patricio Yáñez tilda a Colo Colo de "equipo sin jerarquía" y advierte que el Cacique "no pagará US$ 2 millones por Leonardo Gil"

Colo Colo sufrió un duro revés en el Campeonato Nacional luego de caer por 1-0 ante Unión Española en el Estadio Monumental, resultado que dejó al Cacique a tres puntos de la Universidad Católica y en el segundo lugar en la tabla de posiciones, a tan solo una fecha del término de una nueva temporada del fútbol chileno.

Los hinchas del Popular se retiraron resignados y cabizbajos del recinto de Macul por el mal resultado ante los hispanos, el cual complicó la chance de alcanzar la tan ansiada estrella 33.

Pero hay un ex futbolista del conjunto albo que no le gustó para nada la derrota: Patricio Yáñez. El campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo reflexionó en Deportes Agricultura sobre el mal desempeño de algunos jugadores ante Unión Española.

"Me dio la impresión de que Colo Colo era el mismo equipo que tuvo que jugar un partido de definición para quedarse y jugó sin ideas y con rendimientos bajos. Lo de Pablo Solari, de Marcos Bolados, de Leonardo Gil, Iván Morales... Colo Colo, salvo la excepción de Gabriel Suazo y Brayan Cortés, fue un equipo sin jerarquía, que la tiene", comenzó diciendo Yáñez.

Para Yáñez, el desempeño de Leonardo Gil últimos partidos del último tiempo deja mucho que desear, más ahora que se habla del tema de la compra del pase por parte de Colo Colo. "No creo que Colo Colo quiera pagar los dos millones de dólares por Gil. Ya no los va a pagar. Colo Colo va a ofrecer una cantidad, porque no digo que sea un mal jugador, pero demostró ser un jugador que se fue desinflando y perdiendo fuerza", recalcó.

"Solari tiene muy poco tiempo en Primera, no le voy a cargar los dados, pero ayer no la tocó. Morales entra y sale, tuvo una racha importantísima, pero eso es lo que tiene Colo Colo: no aparecieron los jugadores que marcaron una diferencia", agregó.

Finalmente, el ex ariete recordó los dichos de Gustavo Quinteros y reflexionó: "Colo Colo tuvo 15 días para preparar el partido, 15 días de preparación física, de limpieza psicológica. Pero fue un equipo sin jerarquía", cerró.