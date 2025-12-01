Este lunes se disputó el penúltimo partido de la fecha 29 en la Liga de Primera 2025, donde Audax Italiano enfrentó a Ñublense en el Estadio Bicentenario de La Florida y que a la distancia era de mucho interés para Colo Colo.

Esto porque el Cacique necesitaba que los itálicos no sumaran puntos ante los Diablos Rojos para tener mayores chances de clasificar a Copa Sudamericana.

Pero ocurrió todo lo contrario. Los floridanos se impusieron por 1-0 con un tempranero gol de Eduardo Vargas al minuto de juego, lo que les permitió asegurar su pasaje para el certamen continental.

Audax Italiano escaló hasta la quinta posición con 49 puntos, superando en la tabla de posiciones a Palestino (48 pts), Cobresal (47 pts) y Colo Colo (44 pts).

En estos momentos los albos están fuera de la zona de clasificación y en la última fecha se enfrentarán con los audinos en el Estadio Monumental, donde necesitan ganar sí o sí y esperar que los Mineros pierdan ante Ñublense en Chillán, pues tienen mejor diferencia de gol.

Ambos partidos se disputarán en simultáneo el próximo domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas.

Cabe recordar que el pasado viernes Colo Colo cayó por 3-0 en su visita a Cobresal, en el inicio de la penúltima fecha del torneo.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:

En síntesis