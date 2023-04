Ramiro González sumó varias críticas en su retorno al fútbol chileno con la camiseta de Colo Colo. El zaguero argentino nacionalizado llegó, de inmediato, a ser titular en el equipo de Gustavo Quinteros. Sin embargo, en los primeros partidos se vio mal, falto de liderazgo y no hizo sentir su experiencia. Pero, con el paso de los compromisos, el defensa se ganó su ligar, es el patrón esperado y el equipo empezó a levantar. Un histórico del Cacique está contento con él.

El ex lateral Luis Chupete Hormazábal cree que el futbolista es uno de los más importantes que hay y que tiene el nivel necesario para jugar en Colo Colo. "Me gustan todos. Me gustan los que le gusten al técnico. Él es el que sabe. La verdad es que me gusta Ramiro González. Siempre me ha gustado su juego", expresó en Bolavip.

ver también Ramiro González y su nuevo estatus de líder en el camarín de Colo Colo

En esa misma línea, Hormazábal que es uno de los jugadores importantes de Colo Colo no se guardó nada para poder definir la significancia que tiene el defensa para él y también para el técnico Gustavo Quinteros, quien peleó para poder sumarlo.

"Es un buen y tremendo jugador para Colo Colo. Es lógico, hay que darle un tiempo de adaptación al sistema y a los compañeros", agregó.

Ramiro González es uno de los jugadores que llegó para Colo Colo (Photosport)

Hormazábal fue uno de los pocos que estaba feliz por la inclusión de Ramiro González a principios de temporada. El Chupete realizó una analogía para poder definir que el zaguero no puede ser tirado a los leones de inmediato.

"Un jugador no es un respuesto de auto, que tiene que llegar y encajar inmediatamente. González es un tremendo jugador y necesitaba tiempo", agregó.

Sobre lo que viene para Colo Colo, Hormazábal no se vuelve loco y cree que González con el equipo tienen que ir por todo ante Monagas, aunque tampoco se vuelve loco con la excesiva presión para ese partido.

"No podemos mirarlo en menos, porque ellos se han superado mucho. No digo que nosotros no nos hayamos superado, pero ellos también han avanzado. Son partidos parejos los de Copa Libertadores y son torneos diferentes", expresó.