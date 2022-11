Representante de figura sudamericana destroza el sueño de Colo Colo: "No hay ninguna posibilidad de que se vaya"

La decisión de Gabriel Costa de tomarse un tiempo por el tema de la renovación y escuchar ofertas desde equipos del extranjero trajo coletazos en la dirigencia de Colo Colo, la cual ya tenía contemplada la continuidad del seleccionado peruano de cara a la próxima temporada, pero ahora deberán salir a buscar un reemplazante de calidad.

Uno de los nombres que sonó con fuerza en las últimas horas en las dependencias del Estadio Monumental fue el de Derlis González, jugador de Club Olimpia de Paraguay de 28 años.

González vistiendo la camiseta de la Selección de Paraguay | Foto: Getty Images

Vale destacar que el nacido en Mariano Alonso Roque, Paraguay, fue una de las figuras del último campeonato guaraní al anotar 18 goles en 32 encuentros, lo que le valió para ser escogido como el mejor jugador de la liga paraguaya y “Jugador de la Gente”.

Pero este interés del Cacique por contar con el ariete se esfumó de un segundo a otro, esto porque su representante alzó la voz en conversación con Deportes Agricultura y aclaró que es imposible que pueda partir a algún club de Sudamérica.

"No he hablado con nadie y por los valores que tiene Derlis no hay ninguna posibilidad de que se vaya a algún equipo sudamericano. Tiene dos años más de contrato con Olimpia", indicó Renato Bittar.

De esta manera, el Popular deberá seguir en su búsqueda incesante por encontrar una variante en la zona ofensiva e intentar darle en el gusto a Gustavo Quinteros.