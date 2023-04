El estratega del Cacique, Gustavo Quinteros, ya ensaya de cara al clásico del sábado ante Universidad Católica y prueba fórmulas a la espera de saber si podrá contar o no con Matías de Los Santos.

Colo Colo dio vuelta la página de la Copa Chile rápidamente y ahora se concentra de lleno en lo que será la reanudación del Campeonato Nacional 2023, en donde deberán enfrentar nada más ni nada menos que a Universidad Católica en el Estadio Santa Laura.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros no quiere perderle pisada a los cruzados y la parte alta de la tabla de posiciones e irá con lo mejor que tiene con el objetivo de rescatar los tres puntos para recuperar terreno.

Por ahora, Daniel Gutiérrez iría de titular ante la UC. | Foto: Photosport

Una de las grandes incógnitas que tiene el estratega boliviano-argentino para parar el once inicial es saber si podrá contar o no con Matías de los Santos, central uruguayo que sufrió una lesión ante Deportivo Pereira y no pudo estar ante Santiago City.

El resto del equipo se recita prácticamente de memoria y Vicente Pizarro, por ahora, deberá seguir esperando su chance desde el banco de suplentes, ya que Quinteros se la jugaría por un mediocampo con más experiencia.

De esta manera y según lo reportado por el periodista Sebastián Munizaga de Dale Albo, Colo Colo formaría con:

Brayan Cortés en el arco; Maximiliano Falcón, Ramiro González y Daniel Gutiérrez en defensa; Jeyson Rojas, Esteban Pavez, César Fuentes y Agustín Bouzat en el medio; Marcos Bolados, Damián Pizarro y Leonardo Gil arriba.