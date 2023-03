Waldemar Méndez no tiene piedad con Gustavo Quinteros: "No me venda humo de que los juveniles no tienen las herramientas para defenderse"

Colo Colo hizo un partido para el olvido en el norte del país, donde cayó 1-3 ante Cobresal en un partido donde lo único rescatable para los albos es la aparición goleadora del Haaland de Macul, Damián Pizarro.

“Cuando tiene que sostener el partido en la zona defensiva, lo termina pagando porque no es sólido, pero cuando logra presionar alto a lo mejor pone en juego lo mejor que tiene; Bolados, Castillo, Benegas y/o Lezcano. También está la duda entre Gil y Palacios que todavía no se hacen de la posición este año”, comenzó analizando Waldemar Méndez en Futuro FC de Radio Futuro.

Una de las situaciones que llamó la atención en el compromiso fue cuando, con el resultado 0-3 abajo, Gustavo Quinteros decidió mandar al campo de juego a Damián Pizarro, Daniel Gutiérrez y Alexander Oroz, todos formados en la cantera alba.

Poco y nada pudo hacer Alexander Oroz en el norte. | Foto: Agencia UNO

“Yo, a todo eso, le sumo que Quinteros apoya tan poco a los juveniles, es tan poco pro juveniles. Solo ha sostenido a Piarro y después los mete el otro día ante Cobresal con un partido decisivo y con un resultado que ya le había quedado lejos no solo en lo numérico, sino que en el desarrollo del fútbol”, dijo el ex arquero.

En esa línea, aseguró que “¿Con qué objetivo mete a los juveniles? De que te reviertan un resultado cerrado o para que te salven. O confías o no confías en los juveniles, para que los pones o declaras después ‘bueno, en realidad los pongo para que los grandes descansen porque ya pienso en el otro partido’, pero no me venga a vender humo de que los juveniles no tienen las herramientas para defenderse o que si les dan la oportunidad no la agarran porque sino en qué momento los utilizas”.

“En el Superclásico no lo hizo, en Copa Libertadores está lejos de aquello y ante Cobresal vieron 15 minutos. Para qué… Quinteros, no solo Quinteros, Colo Colo si quiere defender el patrimonio del club y el trabajo de divisiones inferiores debería generar una política institucional en la cual el técnico de turno tenga obligación de darle tiraje a los jugadores jóvenes”, complementó en el cierre.