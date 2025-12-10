El mercado de fichajes se sigue moviendo intensamente y se espera que Colo Colo pronto asegure su primer fichaje para la temporada 2026, donde todo va a depender de la continuidad o salida del entrenador Fernando Ortiz, que se define este miércoles.

Una de las prioridades en el Cacique es reforzar el puesto de lateral derecho, pues terminaron contrato Mauricio Isla y Óscar Opazo, quienes no están en los planes para el próximo año.

Por ahora hay dos nombres que gustan en el Estadio Monumental, que son Jorge Espejo, que viene de una gran campaña en Audax Italiano y también Francisco Salinas, que fue campeón con Coquimbo Unido.

Este último podría llegar a Macul por medio de un truque que hagan los albos con los piratas, donde la moneda de cambio sería el extremo Cristián Zavala.

Cristián Zavala podría ser la moneda de cambio por Francisco Salinas. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Así es, porque el puntero de 26 años estaba a préstamo en el Barbón hasta diciembre y su deseo sería quedarse en la Cuarta Región, para disputar la Copa Libertadores.

Cabe recordar que el pase de Zavala pertenece en partes iguales a Colo Colo y Coquimbo Unido, pero su contrato con el cuadro popular tiene vigencia hasta 2026.

Ante este escenario, se está analizando la opción que se extienda el préstamo con los aurinegros o que compren la otra mitad de su carta, en una cifra que estaría bordeando los 400 mil dólares.

Mientras que el pase de Salinas estaría avaluado en alrededor de 800 mil dólares, por lo que Blanco y Negro tendría que pagar la diferencia para quedarse con el carrilero de 26 años.

En síntesis