En Cobreloa aún se reponen de lo que fue el duro golpe que recibieron en el final de la Liguilla de Ascenso, en el que los ‘Loínos’ cayeron por un 4-3 global ante Deportes Concepción y no consiguieron su retorno a la primera división.

Tras lo que fue este cierre de temporada traumático para el conjunto del norte de nuestro país, en la directiva del club tomaron una importante decisión pensando en el 2026 con lo que es el cuerpo técnico que lidera César Bravo.

Hace unos instantes, Cobreloa oficializó la continuidad de César Bravo y todo su cuerpo técnico para lo que será la temporada 2026, en la que buscarán con todo lo que es el ascenso en el próximo año.

“Contrato renovado. Con la misión de darle continuidad al trabajo realizado durante el 2025, anunciamos oficialmente la renovación del contrato del cuerpo técnico para la próxima temporada. ¡Vamos con todo por el 2026!“, señalaron en sus redes.

Bravo seguirá en Cobreloa | Foto: Photosport

De esta forma, en Cobreloa le dan un voto de confianza al trabajo de César Bravo en el conjunto ‘Loíno’, en la que esperan que en el 2026 puedan cumplir la anhelada vuelta a la primera división.

