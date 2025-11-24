Colo Colo se ilusiona en serio con llegar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana tras derrotar a Unión La Calera por 4-1, compromiso en donde los albos fueron infinitamente superiores de principio a fin.

Con goles de Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez, el Cacique desplazó a Cobresal al octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 y, de momento, estarían yendo al torneo continental.

Méndez fue una de las figuras de Colo Colo. | Foto: Photosport

Una de las buenas figuras que tuvo Colo Colo, especialmente en el primer tiempo, fue Víctor Felipe Méndez. El ex jugador de Unión Española manejó el mediocampo, asistió e incluso anotó un gol ‘maradoniano’.

Para Gonzalo Fouillioux, periodista y comentarista de TNT Sports, el gol de Méndez tenía tintes de una gloria chilena: “Fue un gol a lo Carlos Caszely”, dijo en la transmisión donde fue el único que le dio su voto como mejor jugador del partido a Méndez.

Lo cierto es que Víctor Felipe Méndez se ha transformado en un regular para Fernando Ortiz y el jugador está respondiendo con buen juego y ahora le sumó un gol que no acostumbra hacer, pero que seguramente deleitó a los más de 30 mil hinchas que asistieron al Estadio Monumental.

