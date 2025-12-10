Universidad de Chile se acerca a su primera incorporación en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil tiene en carpeta a una figura extranjera, pero tendrá que batallar contra un importante rival.

¿Ante quién deberá enfrentarse la directiva azul? Gremio de Porto Alegre tiene el mismo seleccionado sudamericano entre sus anhelos. Es una de las promesas del mediocampo paraguayo.

Su nombre: Lucas Romero. El volante de 23 años, que ha sido convocado a representar a su país, está en la mira del elenco brasileño para 2026. Así lo advirtió ABC Deportes.

Durante estos días, el futbolista en cuestión representa a Recoleta FC. Dicho cuadro de Asunción, a través de su presidente, Luis Vidal, reconoció que los azules están cerca de cerrar su arribo.

Sin embargo, también ha manifestado que de no concretarse dicho negocio, se le buscará un destino al jugador en Brasil o Argentina. Por el momento, Universidad de Chile no ha estampado la firma definitoria.

Universidad de Chile lucha con Gremio por Lucas Romero. (Imagen: Selección de Paraguay)

Lucas Romero, el mediocampista que quiere Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, la figura paraguaya disputó un total de 34 partidos con la camiseta de Recoleta FC. En dichos duelos, logró anotar un gol y aportó con dos asistencias.

¿Jugará en Universidad de Chile? Aún hay mucho paño por cortar, pero los azules avanzan a pasos agigantados hacia su incorporación. Puede ser la primera para sus siguientes desafíos.

En resumen: