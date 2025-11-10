Colo Colo celebró un luchado triunfo ante Unión Española y ahora atraviesa un momento clave en la Liga de Primera 2025, con el objetivo de asegurar su clasificación a torneos internacionales.

A raíz de esto, las decisiones del cuerpo técnico liderado por el argentino Fernando “Tano” Ortiz sobre quiénes son titulares o quedan al margen comienzan a generar la atención y comentarios entre los hinchas albos.

Uno de los casos que llamó la atención fue la ausencia de Sebastián Vegas en el duelo ante los Hispanos, situación que levantó dudas sobre su continuidad en el club y sobre el rol que tendría en lo que resta de la temporada.

Sebastián Vegas ha disputado 33 partidos desde su arribo al Cacique | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Seguirá Sebastián Vegas en Colo Colo el próximo año?

El jugador de 28 años se dio el tiempo de hablar con Cooperativa Deportes, donde se refirió a la opción de seguir ligado al Cacique más allá del final de su contrato.

“Tengo contrato desde principio de año hasta el 31 de diciembre y no sé nada más. Siempre fue así y las ganas siempre están”, declaró.

Recordar que Vegas llegó a préstamo al cuadro Popular el 22 de enero de 2025 proveniente de Monterrey de México y no posee opción de compra.

Sebastián Vegas y su marginación ante Unión Española

Además, el zaguero central habló sobre la marginación del último partido, donde se mostró bastante claro y mantuvo la serenidad.

“Sin problemas, pienso en el equipo, en mis compañeros. Siempre trato de apoyar y estar cuando se me necesite”, confesó.

Por último, el formado en Audax Italiano dejó en claro que “me mantengo fuerte siempre entrenando y preparado”.