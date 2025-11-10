Restan tres fechas para el término de la Liga de Primera 2025 y Colo Colo recibió este fin de semana un duro mazazo pese a que logró conseguir dos triunfos al hilo en sus últimos encuentros. Luego del triunfo de Universidad de Chile por 4 a 3 frente a Deportes Limache, los Albos quedaron sin chances de ir a Copa Libertadores, por lo que su único ‘premio de consuelo’ este año sería, eventualmente, meterse en Copa Sudamericana.

Con las cartas ya más que echadas, en Macul piensan en refuerzos para la próxima temporada y así dejar a atrás este 2025 para el olvido. Nombres como los de Diego Valdés, Matías Palavecino y Gabriel Arias son los que más han sonado en las últimas semanas.

El caso de este último, el golero Arias, sería el más viable en Pedrero dada la situación contractual del meta. Este finaliza su vínculo con Racing de Avellaneda a fines de esta temporada, por lo que podría convertirse en nuevo portero del ‘Cacique’ (si es que la dirigencia y el cuerpo técnico así lo desean) a costo cero.

Siete refuerzos que podrían volver a Colo Colo

Así como este último hay más casos en que Colo Colo podría sacar provecho en el próximo mercado de pases. No solo porque un par de estos termina contrato a final de esta temporada, sino también por la afinidad que tienen con el cuadro popular.

El primero de estos es Iván Morales. Ha jugado 30 partidos en Sarmiento este 2025 y ha marcado tres goles y dado dos asistencias. Números bajos para un delantero, pero que mientras estuvo en sus últimos meses en Macul vivió su mejor momento goleador anotando 16 goles y entregando cinco asistencias en 2021.

Iván Morales encabeza la lista de posibles formados en casa con chances de volver a Colo Colo (Foto: CASarmientoOf, Twitter)

Los Albos necesitan gol y a pesar de que Javier Correa registra 16 goles en esta campaña (diez en la liga, tres en Libertadores y tres en Copa Chile), quien le sigue en el puesto (Salomón Rodríguez) no ha dado para nada el ancho, razón por la que el ‘Tanquecito’ podría ser una solución en 2026 para Fernando Ortiz o bien para el cuerpo técnico que haya la próxima campaña.

Situación similar atraviesa otro que es casi un canterano colocolino. Pese a que sus primeros pasos los dio en la UC, su crecimiento y explosión como profesional la tuvo en Pedrero. Se trata de Diego Rubio, delantero del Austin FC de la MLS quien también finaliza contrato a finales de 2025. ¿Sus números este año? Dos tantos y dos asistencias en 30 encuentros.

Diego Rubio lleva más de una década en el extranjero y ha sonado en ocasiones para volver al ‘Cacique’.

Y ante la inminente salida de Vicente Pizarro, sumado al bajo rendimiento de Esteban Pavez, el mediocampo de Colo Colo requiere también una ‘renovación’, por lo que dos nombres formados en Macul como los de Bryan Rabello y Luis Pavez bien podrían ser opciones. De hecho este último termina contrato a fin de año, mientras que el primero tiene un año más de contrato vigente, aunque su valor de mercado bordea los 500.000 dólares.

Bryan Rabello vive un gran presente en O’Higgins y su valor no está nada alejado de las arcas del Popular (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Si de formados en casa se trata, Claudio Baeza es desde hace rato candidato para regresar a la tienda alba. Hoy en Vélez Sarsfield, registra 13 encuentros jugados siendo titular en 11 de ellos. Sus mejores números los tuvo en Toluca, elenco donde disputó 154 compromisos e incluso llegó a ser capitán del cuadro mexicano. La mala hoy para el ‘Cacique’ es que su contrato expira en 2027.

Claudio Baeza estuvo cerca de volver a Colo Colo este 2025 pero finalmente llegó al ‘Fortín’.

Damián Pizarro no lo pasa bien en Europa. Está cedido desde Udinese al Le Havre de la Ligue 1 francesa. Su DT, Didier Digar, lo liquidó semanas atrás: “Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea”. El propio jugador lanzó una enigmática historia hace unos días, dando a entender que de cierto modo extraña sus días en Colo Colo. Si Udinese envió en 2006 a préstamo a Alexis Sánchez a Macul ¿Por qué no pensar que podría evaluar lo mismo con Damián?

Damián Pizarro no vive un buen presente en Europa. En Le Havre lo pasa mal y hace poco le guiñó el ojo a Colo Colo. (Foto: Getty)

Finalmente, aunque este posible refuerzo sí que se ve más lejano, no olvidar a Williams Alarcón, quien tuvo un tremendo 2024 en Huracán y fue traspasado a Boca Juniors por USD$5 millones. Hoy está tasado en más de seis millones y su contrato expira en varios años, aunque con su rol muy secundario actualmente en el ‘Xeneize’, la dirigencia del Popular podría hacer los esfuerzos por buscar un préstamo.

Williams Alarcón ha perdido protagonismo en Boca Juniors y se desconoce qué pasará con el jugador a futuro (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

DATOS CLAVE

Siete nombres con pasado en Colo Colo como Iván Morales, Diego Rubio y Damián Pizarro figuran como posibles refuerzos “baratos”.

Los mediocampistas Bryan Rabello y Luis Pavez también son opciones de refuerzo, y este último finaliza su contrato a fin de año.

Los volantes Claudio Baeza (Vélez Sarsfield) y Williams Alarcón (Boca Juniors) se suman a las opciones para el próximo mercado de pases.