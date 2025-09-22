Ya finalizado el receso tras las fiestas patrias en Chile, Colo Colo se prepara para recibir a Deportes Iquique este viernes en el Estadio Monumental. Pero Fernando Ortiz no la tendrá nada fácil en su segundo partido al mando del cuadro popular, ya que los albos llegan con una gran cantidad de lesionados para este encuentro.

Son en total cuatro las bajas que tiene el “Cacique” para medirse ante los “Dragones Celestes”. Ellos son Óscar Opazo, Alexander Oroz, Alan Saldivia y Javier Correa.

Pero además de aquello, ahora los albos recibieron un duro mazazo de cara a este partido, y es que tras comenzar la venta de entradas para dicho compromiso, se conoció el aforo que tendrán para recibir al cuadro iquiqueño.

El duro mazazo de las autoridades a Colo Colo

En horas de esta tarde, el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa reveló que: “la Delegación Presidencial autorizó solo 32 mil espectadores para el duelo en Macul“.

Además, los sectores de Magallanes y Galvarino no estarán disponibles para albergar a la hinchada en este encuentro, por lo que solo se venderán tickets para los sectores de Cordillera, Lautaro, Arica, Tucapel, Océano, Rapa Nui y Caupolicán.

Debido al sensible fallecimiento de un hincha, Colo Colo sufrió una gran reducción de aforo y el cierre de dos localidades en el Monumental (Foto: Javier Vergara/Photosport)

La razón de aquella medida es debido a que durante el Superclásico pasado donde Colo Colo se impuso por la mínima a Universidad de Chile, un hincha perdió la vida en aquella zona una grave caída.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Iquique?

El partido de Colo Colo vs. Deportes Iquique por la Liga de Primera 2025 será este viernes 26 de septiembre a contar de las 19:00 horas.