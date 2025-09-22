La derrota de Colo Colo ante Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno fue un mazazo para el cuadro popular, pero uno que tuvo una leve y pequeña alegría fue Arturo Vidal, quien renovó contrato con los albos tras el partido.

El ex jugador del Bayern Múnich y el FC Barcelona, entre otros, seguirá con el Cacique por toda la temporada 2026 tras cumplir con los requisitos, algo que no le gustó mucho a Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico del Cacique: “Lo de Vidal hasta el momento es un problema insostenible, no hay nada que lo apoye, ni su carrera anterior, ni en los equipos donde jugó, nada”, sostuvo en diálogo con Bolavip Chile.

Vidal seguirá en Colo Colo una temporada más. | Foto: Photosport

Véliz reflexiona: “Llega a Colo Colo y ¿ha sido relevante, indiscutido, un soporte del equipo? No. En este 2025 ha tenido lesiones, problemas con los árbitros, dentro y fuera de la cancha, su físico no da para más de 30 minutos”, complementa.

“Mosa contrata jugadores con el corazón y no con la razón, porque es un populista. Vidal es un jugador producto de un mercado donde hay que mostrarlo para vender su camiseta, eso es lo que es hoy en día: un producto para el Supermercado y sus emprendimientos”, agrega.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Arturo Vidal seguirá en el Estadio Monumental para la temporada 2026 y buscará borrar lo hecho este 2025, donde ni en lo personal ni en lo colectivo ha estado a la altura de la exigencia y de lo que se desembolsa en el histórico de la Selección Chilena.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique vuelve a ver acción este viernes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, día y hora en donde los albos recibirán la visita de Deportes Iquique en un compromiso pendiente de la Liga de Primera 2025.