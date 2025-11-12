El delantero Bruno Barticciotto podría transformarse en uno de los jugadores más seguidos en este mercado de fichajes de invierno, gracias a su buena temporada con Santos Laguna en la Liga MX.

Su rendimiento en México ha generado altas expectativas. Varios clubes han sido vinculados a su posible fichaje en los últimos días con Colo Colo como el principal interesado. El hijo del histórico Marcelo Barticciotto ha demostrado que tiene potencial para consolidarse como un referente ofensivo.

Sin embargo, su situación contractual limita las decisiones que el jugador puede tomar por sí mismo. Barticciotto se encuentra actualmente a préstamo en los “Guerreros”, siendo Talleres de Córdoba el club dueño de su pase.

Barticcioto ha disputado 21 partidos en México, donde ha convertido 8 goles | FOTO: Guadarrama/Getty Images

En paralelo, con el mercado de pases acercándose a pasos agigantados, “La T” evaluará las opciones más convenientes para el atacante, sea un regreso al club, una venta al mejor postor o una negociación con Santos.

La declaración de Barticciotto: “Me gustaría quedarme”

Luego de la reciente victoria de los Laguneros ante Pachuca, el futbolista de 24 años se refirió a su futuro y dejó en claro que su continuidad en México no está asegurada ni depende únicamente de su deseo.

“Sí me gustó mucho acá (Santos Laguna), creo que ya me logré adaptar y tengo objetivos personales importantes,” afirmó.

Sobre su permanencia en el club mexicano, Barticciotto agregó: “Ya no depende mucho de mí. Me gustaría quedarme y la directiva me ha comentado que están a gusto conmigo, pero ya entra un proceso que yo no dependo mucho“.

Con estas declaraciones, Barticciotto deja entrever que su decisión final dependerá de Talleres, mientras mantiene opciones abiertas como la del Cacique.

En síntesis…

El delantero Bruno Barticciotto se ha convertido en una pieza atractiva del mercado tras su buena temporada en Santos Laguna de México.

Pese al interés de clubes como Colo Colo y su propia voluntad de continuar en suelo azteca, su futuro no depende de él.