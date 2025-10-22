Colo Colo volvió al ruedo en la Liga de Primera 2025 y tropezó ante el líder Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso. Para este compromiso, los Albos no pudieron contar con su goleador Javier Correa debido a que aún no se recupera de sus molestias físicas.

Fue a mediados de septiembre que, en pleno desarrollo del partido por la Supercopa frente a Universidad de Chile, el atacante trasandino debió ser reemplazado por Salomón Rodríguez apenas a los 33′ de partido. De ahí en más, no ha logrado recuperarse de su lesión y no ha podido ser alternativa para Fernando Ortiz.

Durante la semana pasada, se pensó que el atacante pudo haber estado de regreso ante los ‘Piratas’, sin embargo, nuevamente quedó al margen de la citación.

Daniel Arrieta de TNT Sports, explicó que: “No es que se haya resentido de la lesión que él tenía, tuvo una molestia en el gemelo en el entrenamiento del jueves (16 de octubre). Ahí fue esta molestia y lo quisieron aguantar, pero ya el viernes se dieron cuenta que no estaba para jugar y no llegaba y esta dolencia muscular otra vez lo deja afuera”.

¿Llegará Javier Correa ante Deportes Limache?

Para empeorar más la situación, Javier Correa aún seguiría entre algodones y, eventualmente, no alcanzaría a recuperarse para el siguiente duelo del ‘Cacique’ que será frente a Deportes Limache el próximo lunes 27 de octubre.

Además, según el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa: “El delantero de Colo Colo comenzó la semana con trabajo diferenciado y no participó de la práctica de fútbol reducido”.

Javier Correa no logra recuperarse de la lesión sufrida ante Universidad de Chile en el partido por la Supercopa (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Esto indica que, pese a haber tenido una mejora tras el desgarro sufrido ante los ‘Azules’, Javier Correa volvió a resentirse de su lesión y, de momento, todo indica que no podrá decir presente en el duelo ante los ‘Cerveceros’.