El futuro de Brayan Cortés, actualmente a préstamo en Peñarol hasta diciembre de 2025, se mantiene como la gran incógnita en el Estadio Monumental, especialmente considerando el bajo rendimiento que ha mostrado Colo Colo en la Liga de Primera.

El arquero iquiqueño, que vivió un primer semestre complicado en el Cacique tras perder la titularidad a manos de Fernando de Paul, ha logrado recuperar su mejor nivel en Uruguay, convirtiéndose en un pilar del equipo dirigido por Diego Aguirre.

El repunte de Cortés en Uruguay no solo ha vuelto a ponerlo en el foco de los hinchas, sino que también ha generado especulación sobre su futuro profesional.

En Peñarol aclaran la situación de Brayan Cortés

En las últimas semanas, el presidente del Manya, Ignacio Ruglio, ha sido consultado en reiteradas ocasiones sobre si comprará finalmente el pase del meta de 30 años, y esta vez no fue la excepción.

“Aún no tuvimos ninguna conversación ni movida por la situación de Brayan Cortés. Lo vamos a empezar a mover en diciembre, al igual que lo de Matías Arezo”, afirmó el mandamás del cuadro charrúa en el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

Con un total de 14 partidos jugados, el chileno acumula ocho vallas invictas | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Ahora, Peñarol sigue evaluando sus opciones. Mientras tanto, Cortés seguirá consolidando su nivel y esperando su próximo desafío.

¿Cuánto deberá desembolsar Peñarol para quedarse con Brayan Cortés?

Cabe destacar que, para que Peñarol se quede con los servicios de Cortés, deberán desembolsar 1.4 millones de dólares, monto que ya estaba estipulado en la opción de compra del préstamo.