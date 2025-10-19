Este domingo Coquimbo Unido venció por 1-0 a Colo Colo por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, donde el líder del torneo sacó más ventaja en la cima de la tabla de posiciones rumbo a su primer título en la división de honor.

En la previa, una de las figuras del cuadro Pirata recordó un altercado con barristas del Cacique, quienes le enviaron fuertes amenazas a su familia.

Se trata del volante Alejandro Camargo, quien ingresó en el segundo tiempo esta jornada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El recuerdo de Alejandro Camargo con Colo Colo

El jugador de 36 años dio una entrevista al programa “Te Quiero Ver” de TNT Sports, donde rememoró lo sucedido a inicios de 2021 en el recordado partido de promoción entre Colo Colo y Universidad de Concepción, club al que él defendía en ese entonces.

Tras consumado el descenso del Campanil al caer por 1-0 ante los albos en Talca, Camargo supo una fuerte noticia por parte de su esposa, quien le informó haber recibido amenazas por redes sociales en la previa.

“Termina el partido, nos va como nos fue, descendemos y me habla mi señora después. Me dice ‘mira Pela, me mandaron un mensaje el día anterior amenazándome'”, relató.

“Me mandaron una foto a Facebook con un arma en la mesa y decía que si nosotros ganábamos, les iban a llenar de agujeros como un colador”, agregó respecto a los detalles del mensaje.

Alejandro Camargo en el recordado partido de promoción en 2021. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Pese a este crudo momento, el futbolista argentino nacionalizado chileno está teniendo su revancha, ya que ahora está ‘ad portas’ de levantar su primer título en el fútbol chileno.