Colo Colo hizo un buen primer tiempo ante Coquimbo Unido, pero no pudo sostener el nivel en la segunda mitad y terminó cayendo por la cuenta mínima ante el puntero del fútbol chileno, complicando así su clasificación a copas internacionales para la próxima temporada.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz careció de precisión en los metros finales y, por otro lado, el cuadro local aprovechó una de las pocas opciones que tuvo en el segundo tiempo para embocar el gol y finiquitar el compromiso.

Uno que no entiende rendimientos individuales en Colo Colo es Romai Ugarte, quien en conversación con Bolavip Chile se fue en picada en contra de dos jugadores del Cacique esta tarde ante los piratas.

Romai destrozó a Claudio Aquino. | Foto: Photosport

“¿Qué hace Rodríguez y Aquino en Colo Colo? Paquete de regalo para el otro lado de la cordillera, o sea… son unos muertos vivientes. Son tipos que caminan sin ánimo, sin corazón por nada, no entiendo qué hacen ahí””, despotricó el histriónico comunicador.

En esa misma línea, le cae al DT albo: “Ortiz no muestra nada y él sabía el plantel que había. Colo Colo es un equipo lánguido, que nadie sabe a qué juega. Ellos cobran y están felices. Puro bla bla Ortiz por ahora, no ha mostrado absolutamente nada”, sumó.

Lo cierto es que Colo Colo se aleja del gran objetivo de la temporada, el cual es clasificar a copas internacionales. Los albos no pudieron recortarle puntos a Cobresal y mantienen la distancia de 4 puntos con pocos partidos por jugar.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a ver acción en la Liga de Primera 2025 el lunes 27 de octubre cuando, a partir de las 8 de la noche, tenga que recibir en el Estadio Nacional la visita de Deportes Limache por la Fecha 25.